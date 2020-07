Il gioco oscuro della seduzione: trama, curiosità e trailer del thriller del 2018 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il gioco oscuro della seduzione è il film che andrà in onda stasera su Rai Due alle ore 21,20. Il titolo originale del film è A Woman’s Nighmare (ovvero Un incubo di una donna) ed è un thriller del 2018. Ecco alcune curiosità su questa pellicola. Il gioco oscuro della seduzione: trailer, trama, cast e curiosità Il gioco oscuro della seduzione è un thriller ambientato negli Stati Uniti nel 2018. La scrittrice di successo Stephanie Peterson ha due figli. La sua relazione con il marito, però, non va bene e lei non ... Leggi su nonsolo.tv

