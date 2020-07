Il garantista (Di venerdì 31 luglio 2020) 00:00 Crollo dell’economia americana: -32,9% rispetto allo scorso anno e la rielezione di Trump è a rischio… 03:00 Facciamo i moralisti su Trump che vuole rimandare le elezioni (cosa che non può assolutamente fare tantomeno né repubblicani né democratici vogliono) mentre in Italia abbiamo un presidente del Consiglio che invece può rimandare tranquillamente le regionali. Ecco la differenza tra democrazia americana e italiana. 04:15 Nel frattempo i giornali italiani si dimenticano di dire cosa è successo ieri in borsa e hanno paura di dire che due titoli come l’Eni e le Generali sono state sospese per eccesso di ribasso. 05:25 Il Wall Street Journal ci spiega invece come sta andando bene la società di Bezos cioè Amazon. 05:56 Salvini dovrà andare a processo e la polemica è tutta su Renzi e sui ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : garantista Il garantista Nicola Porro Lega, la solitudine di Salvini e la guerra con Renzi: «Fa solo supercazzole»

La mascherina tricolore, il cappellino della Guardia Costiera. Sono un patriota io. Ecco Matteo Salvini in uno dei suoi giorni più duri. Un paio di senatori del Pd, avviandosi alla buvette dopo il vot ...

“In Campania rischio democratico” : Caldoro contro De Luca

“In Campania siamo al limite della tenuta democratica: il padrino è il palazzo della Regione”. Stefano Caldoro attacca il governatore uscente Vincenzo De Luca intervenendo nella trasmissione Barba&Cap ...

