Il folle consiglio di Duterte: 'Disinfettate le mascherine con la benzina' (Di venerdì 31 luglio 2020) Per il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, in mancanza di alcool per disinfettare le mascherine bisogna usare la benzina, cosa pericolosissima per le esalazioni tossiche. Ma Duterte non sta ... Leggi su globalist

SacroFuoco : @emilioaurilia @mauriziofabi99 @eterea_naive @Marylu58121349 Detto così ok, detto come prima sembrava quasi che Con… - PossoAnche : @bianca52739494 @Sabry09439578 @TwitterSupport A @Sabry09439578 consiglio come feci io per l'altro folle (ricordi s… - mondobalneare : Balneari, @gasparripdl ( @forza_italia ) e @adinolfi_matteo ( @LegaSalvini ) contro Consiglio di Stato che sollecit… - luomomascherato : @Adnkronos Vi consiglio di adeguare anche il lessico, ormai... qualcosa tipo 'Con italico ardore, il Presidente si… -

Ultime Notizie dalla rete : folle consiglio Il folle consiglio di Duterte: "Disinfettate le mascherine con la benzina" Globalist.it Grillaia, Bagnoli: "Serve un piano regionale per l’amianto"

Il giorno dopo la "lucciolata" (nella foto) per dire ancora no alla riapertura della discarica della ex Grillaia, prende la parola Matteo Bagnoli, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia ...

Stati Uniti: oggi i funerali di John Lewis. Chiese di tutto il Paese suoneranno le campane per 80 secondi, uno per ogni anno della sua vita

Il Consiglio nazionale delle Chiese Usa ha invitato le chiese di tutto il Paese a suonare oggi le campane per 80 secondi, un secondo per ogni anno di vita del deputato John Lewis. “La settimana scorsa ...

Il giorno dopo la "lucciolata" (nella foto) per dire ancora no alla riapertura della discarica della ex Grillaia, prende la parola Matteo Bagnoli, capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia ...Il Consiglio nazionale delle Chiese Usa ha invitato le chiese di tutto il Paese a suonare oggi le campane per 80 secondi, un secondo per ogni anno di vita del deputato John Lewis. “La settimana scorsa ...