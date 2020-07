Il dibattito su M49 è il segno di una politica che non distingue fiction e realtà (Di venerdì 31 luglio 2020) Il punto è che ci sono due punti fermi da riconoscere e rispettare, su orsi e lupi in montagna. Almeno se si vuole fermare l’attuale deriva antropomorfa, quella che sta trasformando i grandi carnivori in esseri razionali e moralmente responsabili. Per alcuni, orsi e lupi sarebbero “buoni”, addirittu Leggi su ilfoglio

Il punto è che ci sono due punti fermi da riconoscere e rispettare, su orsi e lupi in montagna. Almeno se si vuole fermare l’attuale deriva antropomorfa, quella che sta trasformando i grandi carnivori ...

Papillon ci ha provato ancora, ma questa volta non ha fatto molta strada. L’orso M49 è fuggito di nuovo la notte scorsa dal centro faunistico Casteller in Trentino. Lo rivela all’Ansa il presidente de ...

