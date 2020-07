Il custode dell’isola di Budelli ancora sotto sfratto: già raccolte 25mila firme contro questa decisione (Di venerdì 31 luglio 2020) Mauro Morandi ha 81 anni e gli ultimi 31 li ha trascorsi da eremita sull’isola Budelli, nel Nord della Sardegna all’interno dell’arcipelago de La Maddalena. La sua storia ha varcato anche in confini dell’Italia, arrivando fino agli Stati Uniti, con i media a stelle e strisce che hanno raccontato questa vicenda. Ora, infatti, il custode dell’isola con la spiaggia rosa è a rischio sfratto, come deciso dalle autorità del Parco Nazionale che curano quella zona. Ma il web, come già accaduto in passato, si è schierato dalla sua parte con una raccolta firme che, in pochi giorni, ha raccolto oltre 25mila adesioni. LEGGI ANCHE > La petizione online per chiamare ‘Ponte Toninelli’ il nuovo viadotto di Genova A lanciare ... Leggi su giornalettismo

