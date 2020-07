Il Covid-19 continua a circolare e preoccupare: 379 nuovi casi e nove morti nelle ultime 24 ore. Il report dell’Iss: “Attivi 736 focolai di cui 123 nuovi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Nel giorno in cui anche il presidente della Repubblica sottolinea l’esigenza di non abbassare la guardia sull’emergenza sanitaria coronavirus, il bollettino fornisce numeri allarmanti: sono 379 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 247.537 casi da inizio epidemia. Un dato in linea con quello di ieri, quando erano stati registrati 386 nuovi contagi, un terzo dei quali però in un centro d’accoglienza in Provincia di Treviso. Rispetto a 24 ore fa, invece, sono aumentati i decessi: 9 contro i 3 di ieri, che portano il totale delle vittime a 35.141. I numeri delle ultime 48 ore, specie se rapportati a quelli dei giorni scorsi e delle scorse settimane, testimoniano che i contagi complessivi da Covid ... Leggi su lanotiziagiornale

rtl1025 : ?? Continua la risalita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumenta… - piersileri : Il virus continua a circolare, non dobbiamo abbassare la guardia e serve una strategia comunitaria: ogni paese euro… - RegLombardia : #LNews #Coronavirus @GiulioGallera : Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province a zero contagi. Continua… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Continua la risalita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379.… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: 379 nuovi casi e 9 vittime. Il Covid 19 continua a creare disastri, ora soprattutto in Veneto -

Ultime Notizie dalla rete : Covid continua Coronavirus Covid-19: don Carraro (Cuamm), "continua a crescere in Africa, impossibile avere il numero dei casi reali" Servizio Informazione Religiosa Coronavirus Covid-19: ministri Speranza e Manfredi, “vaccino può farci uscire da crisi. Ricerca italiana a lavoro senza sosta”

“È una bella notizia che presso l’Inmi ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e il Policlinico G.B. Rossi di Verona si avvii la sperimentazione sui primi volontari per il Grad-Cov2, candidato vaccino italiano ...

Bolsonaro: «Ho la muffa nei polmoni, sono sotto antibiotici per curare un'infezione»

«Dopo 20 giorni al chiuso, ho la muffa nei polmoni». Scherza così il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che dopo essere guarito dal coronavirus, ha reso noto di star assumendo antibiotici per un' ...

“È una bella notizia che presso l’Inmi ‘Lazzaro Spallanzani’ di Roma e il Policlinico G.B. Rossi di Verona si avvii la sperimentazione sui primi volontari per il Grad-Cov2, candidato vaccino italiano ...«Dopo 20 giorni al chiuso, ho la muffa nei polmoni». Scherza così il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, che dopo essere guarito dal coronavirus, ha reso noto di star assumendo antibiotici per un' ...