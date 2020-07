“Il Corriere della Sera? Ormai è peggio del Fatto quotidiano”, Salvini attacca i giornali dopo l’ok del Senato al processo su Open Arms (Di venerdì 31 luglio 2020) “Il Corriere della Sera? Ormai è peggio del Fatto quotidiano dal punto di vista dell’acrimonia, dell’odio, della scorrettezza”, così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il via libera del Senato all’autorizzazione a procedere per la vicenda della nave Open Arms attacca i giornali, in collegamento a Aria Pulita su 7 gold. Il commento si riferisce al titolo del quotidiano online: “Salvini torna al Papeete, ma l’umore è nero: “processo politico”. L’ira verso Renzi”. “L’umore nero ... Leggi su ilfattoquotidiano

