Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar: i verbali del Cts restano secretati. TPI chiede di vederli da mesi (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare l’effetto della sentenza del Tar del Lazio che il 23 luglio scorso ha dato il via libera all’accesso ai verbali del Comitato tecnico scientifico (Cts) sull’emergenza Coronavirus. La decisione è stata presa oggi, 31 luglio, tramite decreto monocratico. I documenti del Cts – tra cui ci sono gli atti relativi all’imposizione del lockdown in Italia e alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, in provincia di Bergamo – restano così coperti da segreto, così come vuole il governo. La sospensione disposta dal Consiglio di Stato arriva infatti dopo che l’esecutivo ha fatto ricorso contro la sentenza del Tar, che aveva ... Leggi su tpi

matteorenzi : Siamo in presenza di un ex Presidente del Consiglio che è stato dichiarato decaduto dal Senato ma la cui vicenda è… - fattoquotidiano : “Le elezioni comunali sono da rifare”, la decisione del Consiglio di Stato per il piccolo centro del Basso Lazio - RaiNews : Incassato il sì del Senato con 157 voti a favore (125 i contrari) per la proroga dello #statodemergenza, il preside… - SpalCool : RT @valy_s: #Covid_19 Ed infine... almeno per il momento.. il gov. ce l’ha fatta a mantenere il SEGRETO sui verbali del CTS che hanno porta… - Enzo_Pappalardo : RT @pbecchi: Il TAR dice che Conte deve mostrare le carte per cui chiuse l’Italia e ora ha fatto ricorso al Consiglio di Stato per evitare… -

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Atti del Cts, per il Consiglio di Stato devono restare segreti La Repubblica Marchesini nuovo presidente Consorzio vini Valpolicella

(ANSA) - VERONA, 31 LUG - È Christian Marchesini il nuovo presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella. L'annuncio ufficiale dopo il Consiglio di amministrazione di oggi. Vicepresidenti sono i ne ...

Civita: il Consiglio comunale dice no al 5G

del vice sindaco Vincenzo Mastrota e del presidente del consiglio, Antonluca De Salvo. Anche il terzo punto, quello riguardante il nuovo regolamento per il servizio di economato, è stato approvato con ...

(ANSA) - VERONA, 31 LUG - È Christian Marchesini il nuovo presidente del Consorzio Tutela Vini Valpolicella. L'annuncio ufficiale dopo il Consiglio di amministrazione di oggi. Vicepresidenti sono i ne ...del vice sindaco Vincenzo Mastrota e del presidente del consiglio, Antonluca De Salvo. Anche il terzo punto, quello riguardante il nuovo regolamento per il servizio di economato, è stato approvato con ...