Il Consiglio di Stato ha davvero rimesso il segreto sugli atti sul coronavirus del comitato tecnico scientifico? (Di venerdì 31 luglio 2020) Si sta facendo un gran parlare sulla questione dei documenti del comitato tecnico scientifico voluto dal governo italiano che riguardano l'emergenza coronavirus. Su questi documenti è Stato imposto il segreto sin da subito, essendo atti sensibili e che possono coinvolgere questioni di sicurezza nazionale. Tuttavia la Fondazione Einaudi aveva chiesto l'accesso civico a quegli atti che, in virtù di quanto affermato in precedenza, era stata negata. LEGGI ANCHE > Cosa c'è di positivo e cosa c'è di negativo nei dati sul coronavirus del 31 luglio atti segreti coronavirus, cosa c'è di vero e cosa c'è di esagerato La Fondazione

Ultime Notizie dalla rete : Consiglio Stato Regione Lazio, Silvia Blasi (M5S): "Assunzioni dirigenti, il Consiglio di Stato ci dà ragione" Il Faro Online Riscaldamento globale: in provincia di Savona la temperatura media rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 1,7 gradi

La temperatura media nei comuni italiani rispetto a cinquant'anni fa è cresciuta di 2,2 gradi centigradi, toccando picchi di oltre 4 gradi in alcune aree del Paese. Lo rivela la *ricerca realizzata da ...

Consiglio di Stato sospende pubblicità atti Cts

31 luglio 2020 Il Consiglio di Stato, ha sospeso l'effetto della sentenza del Tar Lazio (n. 8615/2020) che consentiva l'accesso ai verbali del Comitato tecnico scientifico sull'emergenza ...

