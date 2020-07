Il cognato di Fontana e la donazione alla Onlus mai arrivata (Di venerdì 31 luglio 2020) Emanuela Crivellaro, presidente della Onlus varesina Ponte del Sorriso, è una teste chiave nell’indagine sui camici di DAMA SPA “donati” a Regione Lombardia e su Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana. Lei racconta che Dini le ha promesso una donazione di cento camici ma poi non ha mantenuto la parola: «Certo. Il messaggio era: “Abbiamo ricevuto una bella partita di tessuto per camici. Li vendiamo a 9 euro e poi ogni 1.000 venduti ne posso donare 100 al Ponte del Sorriso”. Erano le 9 di mattina. Ovviamente ero molto contenta di questo, perché stavamo cercando materiale sanitario e già in passato Dini e la sua azienda ci avevano sostenuto, soprattutto per il nostro ospedale materno infantile». Vi ha aiutato anche durante l’emergenza Covid? ... Leggi su nextquotidiano

DaniloToninelli : Ma quindi #Fontana con un conto in Svizzera, trust alle Bahamas, in pieno Covid avrebbe pensato agli affari del cog… - fanpage : La chat whatsapp due ore prima della comunicazione ufficiale: 'Li vendiamo a 9 euro' #Fontana #Lombardia - reportrai3 : Perquisizioni a Paul&Shark: 25 mila camici mai consegnati alla Regione Lombardia dal cognato di Fontana. Sotto la l… - FrancoMusiani : RT @Cambiacasacca: Vedo che la procura ha sequestrato i 25000 camici che il cognato di Fontana ha regalato alla regione, ma che poi ha deci… - ritornoalfutur2 : RT @catlatorre: I 25mila camici acquistati ma mai consegnati alla Regione Lombardia sono stati ritrovati nell'azienda del cognato del Presi… -