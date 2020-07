Il buon governo dell’Abruzzo. Meloni: “Siamo qui per raccontare fatti, non per fare promesse” (Di venerdì 31 luglio 2020) ”La Regione Abruzzo e la città dell’Aquila sono esempi di buon governo”. Così Giorgia Meloni dal capoluogo abruzzese durante la conferenza stampa insieme al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi e il governatore Marco Marsilio. Meloni: siamo qui per raccontare fatti Un incontro per raccontare i fatti concreti messi in piedi dall’amministrazione guidata da Fratelli d’Italia in questo anno e mezzo. “Non siamo qui per raccontare promesse”, ha detto la Meloni. “Quando abbiamo deciso di candidare Marsilio alla guida della regione non lo abbiamo fatto perché ci capitava. Ma per investire su questo territorio. Con la responsabilità di ... Leggi su secoloditalia

