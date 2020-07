Il bollettino del Coronavirus oggi 31 luglio in Lombardia (Di venerdì 31 luglio 2020) Il bollettino della Regione sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Lombardia oggi 31 luglio: oggi 77 nuovi positivi ieri i nuovi casi erano 88. Ci sono 4 decessi Secondo il bollettino della Regione Lombardia i tamponi effettuati sono stati nelle ultime 24 ore 8.348, per un totale complessivo: 1.300.088. Tra i nuovi casi positivi 25 sono ‘debolmente positivi’ e 24 a seguito di test sierologici. I guariti/dimessi sono 97 per un totale complessivo di 73.402, di cui 71.899 guariti e 1.503 dimessi; 7 pazienti in terapia intensiva, 6 di meno rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (-3). Tra le province impennata di casi a Milano con 33 nuovi positivi, di cui 20 a Milano ... Leggi su nextquotidiano

