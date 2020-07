Il 31 luglio 1976 la Nasa mostra le strabilianti foto del Volto su Marte (Di venerdì 31 luglio 2020) Il 31 luglio 1976 gran parte dell’opinione pubblica restò senza fiato quando vide alcune immagini scattate su Marte il 25 luglio dalla sonda spaziale Viking-1 che in quel periodo era in orbita intorno al pianeta. In molti, infatti, videro in quelle fotografie una sorta di faccia, di viso, e cominciarono rapidamente a circolare teorie e … Leggi su periodicodaily

Il 29 luglio del 1976 Tina Anselmi diventava Ministra. La prima donna nella storia della Repubblica ad entrare al governo. Il 29 luglio 1976 fu proclamata la prima ministra donna nella storia della Repubblica italiana. Era Tina Anselmi. 31 luglio 1976. Il 28 luglio 1976 nascevano ufficialmente le radio "libere".

Ultime Notizie dalla rete : luglio 1976 #AccaddeOggi: 29 luglio 1976, Tina Anselmi prima donna al Governo L'Unione Sarda Milton Friedman, l’ economista del pensiero monetarista

Nel 1976, Friedman riceve il Premio Nobel per l’ economia ... Milton Friedmann e la biografia Milton Friedman, nasce a Brooklyn il 31 luglio 1912, e muore a San Francisco il 16 novembre 2006. La ...

Prima il Bottegone, ora Grazioli: addio ai palazzi del potere

Il garage è stato il teatro dell’accordo per portare la generazione di Occhetto e D’Alema alla segreteria (1984), il balcone del primo piano il simbolo dell’affaccio trionfale di Enrico Berlinguer ...

