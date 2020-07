Ibrahimovic invecchia… e si dà ragione! – FOTO (Di venerdì 31 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic invecchia e mantiene gli stessi livelli di un tempo. E dà ragione a se stesso su Instagram – FOTO Zlatan Ibrahimovic ha dato sfoggio della sua ironia, per l’ennesima volta, attraverso il suo profilo Instagram, pubblicando una FOTO di se stesso invecchiato e la frase «potrei giocare agli stessi livelli fino a 50 anni». E la risposta di Ibra? «Sono d’accordo con Zlatan». Insomma, il fuoriclasse del Milan non smette mai di stupire. View this post on Instagram I agree with Zlatan A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) on Jul 31, 2020 at 11:58am PDT Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

