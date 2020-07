Ibra posta una foto invecchiato: 'Potrei giocare così fino a 50 anni' (Di venerdì 31 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic gioca spesso sui social. Lo fa in maniera ironica, per far parlare di sé e mantenere sempre alta l'attenzione sulla sua persona. Lo svedese del Milan ha postato infatti una sua foto ... Leggi su gazzetta

Zlatan Ibrahimovic gioca spesso sui social. Lo fa in maniera ironica, per far parlare di sé e mantenere sempre alta l’attenzione sulla sua persona. Lo svedese del Milan ha postato infatti una sua foto ...

Milan, Ibra rinnova alle sue condizioni: chiede un contratto super perché si sente il più forte

Zlatan Ibrahimovic è ancora in grado di fare la differenza nel campionato italiano. Lo svedese lo ha dimostrato con i fatti, e per fatti non si fa riferimento a ...

