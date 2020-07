I repubblicani a Trump: non si possono rimandare le elezioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Diversi repubblicani hanno rifiutato categoricamente l’ultimo (scioccante) suggerimento del presidente Donald Trump, che vorrebbe rimandare le elezioni del prossimo novembre a causa di presunta frode. Il leader della maggioranza in senato Mitch McConnell e Kevin McCarthy hanno entrambi respinto l’idea. Nonostante quello che alcuni dei suoi sostenitori più accaniti – e probabilmente anche lui stesso – sostengono, Trump non ha il potere di rimandare le elezioni. Qualsiasi cambiamento nel calendario elettorale deve essere infatti approvato al congresso. «Mai nella storia di questo Paese, durante guerre, depressioni e guerra civile, abbiamo rimandato un’elezione federale. Troveremo un modo per votare anche il prossimo ... Leggi su giornalettismo

