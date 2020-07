I migranti uccisi dalla Guardia Costiera libica erano solo adolescenti: il più giovane aveva 15 anni (Di venerdì 31 luglio 2020) Medici Senza Frontiere riporta che i tre migranti uccisi dalla Guardia Costiera libica a Khoms per aver cercato di fuggire dopo essere stati intercettati in mare erano ragazzini tra i 15 e i 18 anni. ... Leggi su globalist

MSF_ITALIA : Sparatoria in #Libia Testimonianze raccolte da #MSF indicano che le tre vittime e i due feriti (tra i 15 e i 18 ann… - fladig : Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi 3… - fladig : ?? #Libia: due #migranti uccisi dopo essere stati intercettati in mare e riportati a terra. La condanna dell’OIM.… - GiorgioTorassa : RT @annalisacamilli: 'I tre migranti uccisi e i due gravemente feriti nella sparatoria a Khoms, dopo essere stati intercettati e riportati… - buzugao : RT @annalisacamilli: 'I tre migranti uccisi e i due gravemente feriti nella sparatoria a Khoms, dopo essere stati intercettati e riportati… -

