«I bimbi rom sono un po’ come animaletti»: l’orribile paragone di una consigliera leghista di San Giuliano Terme (Di venerdì 31 luglio 2020) «I bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto a un albero, strisciano per terra e si tirano la roba da mangiare». Ha lasciato tutti di stucco la consigliera della Lega, Maria Cristina Taccini, che, durante il consiglio comunale di San Giuliano Terme in provincia di Pisa, ha paragonato i bambini di etnia rom a degli animali. Il consiglio comunale si è riunito il 30 luglio 2020, in videoconferenza. L’incontro, durato quasi quattro ore, è stato trasmesso in diretta su Facebook. Taccini stava denunciando un episodio svoltosi a Ghezzano – episodio che non avrebbe rispettato, secondo la leghista, gli standard di decoro urbano – quando ha pronunciato la frase infelice (il suo ... Leggi su open.online

Open_gol : E a chi le ha fatto notare che il paragone non era corretto, ha risposto: «È così» - rep_firenze : Nel Pisano, consigliera leghista: 'I bimbi rom sono un po' animaletti...' E' polemica [di LAURA MONTANARI] [aggiorn… - yuna_hikari : RT @Open_gol: E a chi le ha fatto notare che il paragone non era corretto, ha risposto: «È così» - fabiom71 : RT @DaliaDaliaanfo: Cristina Taccini, vicePresidente leghista ha detto: 'I bambini rom sono come animaletti, alzano la gamba e fanno la pip… - CretellaRoberta : RT @Open_gol: E a chi le ha fatto notare che il paragone non era corretto, ha risposto: «È così» -