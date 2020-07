'I bambini rom sono come animaletti': bufera sulle parole della consigliera leghista (Di venerdì 31 luglio 2020) 'I bambini rom sono un po' come animaletti'. È bufera sulla consigliera leghista Cristina Taccini, di San Giuliano Terme, Pisa,, dopo la sua frase sui bambini rom. 'Alzano la gamba e fanno la pipì ... Leggi su leggo

Giorgiolaporta : Un uomo di etnia #rom tenta di vendere sessualmente un bimbo di due anni su una spiaggia a #Ostia. Non voglio immag… - fanpage : 'I bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto a un albero, strisciano per te… - stefanomischia : RT @SerglocSergio: Il #razzismo della consigliera leghista: 'I bambini rom sono animaletti che strisciano' - ChicoCayetano : RT @SerglocSergio: Il #razzismo della consigliera leghista: 'I bambini rom sono animaletti che strisciano' - Oriana33386167 : RT @fanpage: 'I bambini rom sono un po’ come animaletti che alzano la gamba e fanno la pipì sotto a un albero, strisciano per terra e si ti… -