Hong Kong rimanda le elezioni causa Covid: “Situazione grave”. Così Pechino prende tempo contro i dissidenti (Di venerdì 31 luglio 2020) “È la decisione più difficile degli ultimi 7 mesi” ma è sostenuta anche dal governo centrale di Pechino. Così la governatrice di Hong Kong Carrie Lam (foto) ha annunciato che le elezioni politiche del 6 settembre saranno rinviate a causa dell’emergenza legata al Covid-19. I contagi nell’ex colonia britannica, ha detto, stanno aumentando, e prospettano una “situazione grave della pandemia“. Già nei giorni scorsi Lam aveva ipotizzato ospedali al collasso in caso di diffusione dei contagi, ma il posticipo delle elezioni a causa della crisi sanitaria dà a Pechino più tempo per normalizzare la situazione dopo l’imposizione ... Leggi su ilfattoquotidiano

