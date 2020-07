Hong Kong, governatrice annuncia rinvio elezioni (Di venerdì 31 luglio 2020) La governatrice di Hong Kong ha annunciato che a causa dell’epidemia di coronavirus, le elezioni di settembre saranno rinviate al prossimo anno. Carrie Lam, governatrice della città di Hong Kong, ha annunciato ufficialmente il rinvio delle elezioni nella città. Queste si sarebbero dovute tenere nel paese il 6 settembre. Il motivo è legato al diffondersi … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

