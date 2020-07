Harry, Meghan e le regole per non irritare la royal family al primo pranzo di Natale tutti insieme (Di venerdì 31 luglio 2020) Harry e Meghan, primo impegno del 2020 sfoglia la gallery Quando una persona introduce un nuovo partner nella propria famiglia, cerca sempre di fare di tutto per metterlo/a a proprio agio. Per l’armonia della coppia, certo, ma anche della famiglia. E se la famiglia in questione è royal, e la nonna che presiede l’incontro è la regina Elisabetta, è facile capire come le cose si complichino ulteriormente. Leggi anche › Presentato online (causa ... Leggi su iodonna

Harry Meghan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Harry Meghan