Halo Infinite e la questione della grafica: 343 Industries ammette di avere ancora del lavoro da fare (Di venerdì 31 luglio 2020) Ormai sappiamo tutti che il gameplay mostrato durante l'Xbox Games Showcase di Halo Infinite ha fatto storcere il naso a parecchi giocatori. Nonostante 343 Industries ha affermato che si trattava di una vecchia build, ha colto l'occasione di pubblicare un post sul blog e rispondendo sulle varie domande dei fan riguardo la grafica.Lo studio ha affermato di aver sentito reazioni "molto più positive che negative", ma ha anche dichiarato di essere d'accordo con i fan sul fatto che c'è ancora molto lavoro da fare. "Il feedback negativo in quest'area include commenti su personaggi e oggetti che appaiono piatti, semplicistici, con un'illuminazione opaca e piatta. Abbiamo letto i vostri commenti, abbiamo visto esempi di contenuti rifatti e sì, abbiamo ... Leggi su eurogamer

