Ha ucciso 50 tassisti | preso medico indiano in fuga

(Di venerdì 31 luglio 2020) Il serial killer in questione è un medico di 62 anni: Devender Sharma, ex direttore di una clinica nello Stato del Rajasthan, riferisce il quotidiano India Today, era stato condannato all'ergastolo

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - In fuga mentre era in libertà vigilata in seguito alla condanna per l'omicidio di 7 tassisti. La polizia lo ha arrestato dopo sei mesi. Agli agenti ha poi confessato di essere ...Devender Sharma fu arrestato nel 2004 per l’omicidio di 7 tassisti e fu condannato a scontare l’ergastolo in una prigione di Jaipur. Dopo 16 anni dietro le sbarre, Sherma, ex direttore di una clinica ...