Guglielmo Scilla è single: «Io e Luigi non stiamo più insieme» (Di venerdì 31 luglio 2020) La risposta alle domande e alla curiosità dei propri fan, Willwoosh l’ha affidata al solo mezzo che avrebbe potuto custodirla: Internet. «Arriviamo alla domanda che mi è stata rivolta di più negli ultimi mesi “Stai ancora con Luigi?”. No. Qualcuno di voi lo ha capito, altri no. Condividere pezzi della propria vita sui social non significa dover condividere tutto quanto sui social. So che la mia storia con Luigi è stata molto visibile, quindi era ovvio che prima o poi ne avrei dovuto parlare, avevo bisogno di un po’ di tempo, sia perché dovevo processare alcune cose, sia perché non sei da solo e devi avere rispetto per l’altra persona», ha cominciato Guglielmo Scilla, spiegando di aver messo fine ad una relazione durata due anni. https://www.youtube.com/watch?v=TsZhiELUtoI Leggi su vanityfair

Web24News : Guglielmo Scilla returns single, ended with Luigi Di Lella - spaechless : No ma come Guglielmo Scilla si è lasciato con il ragazzo ma che cazzo - sansasstark_ : RT @Licia_m_93: Complimenti a Guglielmo Scilla per le belle parole usate nell’ultimo video postato dove parla dell’accettarsi, del dare il… - hheartyou : Io voglio un sacco bene a Guglielmo Scilla - C0615E : Devo dire una cosa: al mondo ci vorrebbero più persone come Guglielmo Scilla -