Grumo, 500mila euro di Iva non versati: GdF sequestra beni a fabbrica di carrozzerie (Di venerdì 31 luglio 2020) I Finanzieri di Altamura, Ba, hanno dato esecuzione al provvedimento con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dei beni intestati ad una società di capitali con ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Telebari : Grumo, azienda evade 500mila euro di Iva: sequestrati 14 mezzi per la raccolta di rifiuti e un motoveicolo - #Bari… - baritoday : Evasione fiscale da 500mila euro per un'azienda barese: sigilli ad automezzi industriali e per raccolta rifiuti… - Enrico_Liano : RT @LaGazzettaWeb: Grumo Appula (Ba), 500mila euro di Iva non versati: GdF sequestra beni a fabbrica di carrozzerie - LaGazzettaWeb : Grumo Appula (Ba), 500mila euro di Iva non versati: GdF sequestra beni a fabbrica di carrozzerie -