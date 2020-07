GP Silverstone, Verstappen vola nelle libere, Ferrari quinta con Leclerc (Di venerdì 31 luglio 2020) Silverstone - Max Verstappen, con la Red Bull, chiude davanti a tutti nelle prime libere del Gran Premio d'Inghilterra . Il pilota olandese ha fatto segnare il tempo di 1:27.422 precedendo il campione ... Leggi su corrieredellosport

UgoBaroni : RT @FormulaPassion: #F1 | #BritishGP 2020 – Risultati #FP1 - Eurosport_IT : Max Verstappen guida la prima sessione di prove libere del GP di Silverstone ??? ???? #Formula1 | #F1 | #BritishGP - zazoomblog : Formula 1 – Concluse le FP1 a Silverstone: Verstappen davanti guasto per Vettel! [TEMPI] - #Formula #Concluse… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Silverstone F.1, #Verstappen davanti a #Hamilton nelle libere. #Ferrari, Leclerc è 5° #BritishGP - FormulaPassion : #F1 | #BritishGP 2020 – Risultati #FP1 -

Ultime Notizie dalla rete : Silverstone Verstappen

Max Verstappen ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Silverstone. Il pilota olandese ha registrato il suo miglior tempo in 1:27.422. Seconda posizione per la ...Nelle prime prove libere del GP di Gran Bretagna il miglior tempo è della Red Bull di Verstappen che con 1’27”422 ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Hamilton di 4 decimi. Terzo tempo per ...