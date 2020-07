GP Gran Bretagna: scintille Verstappen-Grosjean nelle libere (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) scintille tra Max Verstappen e Romain Grosjean durante la seconda sessione di libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel tentativo di registrare il giro veloce, l’olandese della Red Bull ha trovato l’ostacolo della Haas senza riuscire a disegnare la traiettoria perfetta e rischiando la collisione in curva. A Verstappen non è andato giù il comportamento del francese e con Grande nervosismo lo ha affiancato per mostrare tutto il suo disappunto anche tramite gesti “poco cordiali”. Leggi su sportface

A cavallo tra le prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio di Gran Bretagna, quarto appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1, Mara Sangiorgio ha analizzato le novità tecnic ...

Per farsi tornare il sorriso, nel primo turno libero del GP di Gran Bretagna, in Red Bull hanno montato le gomme soft a Max Verstappen e lui non ha mancato di accontentarli siglando il tempo di 1'27"4 ...

