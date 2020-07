Golf – Hero Open: Horsfield aggancia in vetta Garcia Rodriguez, Paratore rimane a metà classifica (Di venerdì 31 luglio 2020) Lo spagnolo Sebastian Garcia Rodriguez ha mantenuto il comando con 131 (62 69, -13) colpi ma è stato raggiunto dall’inglese Sam Horsfield (131 – 68 63) in vetta alla classifica dell’Hero Open, il secondo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour è ripartito dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria. Sul percorso del Forest of Arden Marriott H&CC (par 72), a Birmingham in Inghilterra, dove è rimasto a metà classifica Renato Paratore, 35° con 140 (70 70, -4), i due leader precedono il belga Thomas Detry (134, -10), lo svedese Alexander Bjork e il francese Antoine Rozner (135, -9). Ha tenuto l’altro iberico Miguel Angel Jimenez, ... Leggi su sportfair

Il torneo su GOLFTV – L’Hero Open viene trasmesso in diretta da GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it). Terza giornata: sabato 1 agosto, dalle ore 13,30 alle ore 18; ...

Hero Open, Horsfield aggancia Garcia in vetta

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Primi verdetti all'Hero Open, torneo dell'European Tour di golf. A Birmingham Sebastian Garcia Rodriguez, con un totale di 131 (-13), è stato raggiunto in vetta da Sam Horsfiel ...

