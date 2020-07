GMC Hummer EV 2021, il ritorno dellla belva in salsa elettrica (Di venerdì 31 luglio 2020) Il ritorno dell'Hummer è lontano pochi mesi. Il prossimo autunno per scoprirne caratteristiche e forme, 12 mesi più tardi l'avvio della produzione. Sarà GMC Hummer EV il super-truck elettrico, ... Leggi su corrieredellosport

General Motors mostra altri dettagli dell'inedito sut (Sport Utility Truck) e suv che riporterà in vita il brand Hummer, questa volta come veicolo 'civile' e completamente elettrico. Previsto inizialm ...La General Motors continua a tenere vivo l’interesse per il GMC Hummer, il pickup elettrico che verrà svelato entro l’anno per poi debuttare sul mercato nel 2021. Dopo aver mostrato il frontale e una ...