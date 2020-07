Giovanna Abate troppo dimagrita, la foto spaventa i fan: “Si contano le ossa” (FOTO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Giovanna Abate si trova in vacanza in compagnia di altri ex volti di Uomini e Donne e in queste ore ha pubblicato uno scatto che ha fatto preoccupare i fan, la fanciulla sembra troppo dimagrita. Diversi utenti, infatti, sono intervenuti per capire cosa sia successo. Lo scatto la ritrae in costume da bagno, in una posizione anche alquanto innaturale e scomoda. Ad ogni modo, il dettaglio che ha catturato l’attenzione di molti fan è presente sulla sua pancia. La FOTO incriminata di Giovanna Abate In questi giorni Carlo, Cecilia, Sara e Sonny sono ad Ibiza a godersi le vacanze estive. I protagonisti hanno preso una mega suite all’interno di un hotel di lusso dell’isola e le clip sono divenute virali. Dopo aver affrontato un viaggio ... Leggi su kontrokultura

