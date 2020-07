Giovanna Abate foto in costume | Fan preoccupati | “Sei magrissima” (Di venerdì 31 luglio 2020) Giovanna Abate, ritornata single dopo la fine della sua storia d’amore con Sammy Hassan, si dedica al sole e al sano relax a Ibiza. Ma alcune foto in costume preoccupano i suoi fan: lei per loro è troppo magra! Photo by – Instagram Giovanna Abate, per lei una vacanza da single a Ibiza L’abbiamo … L'articolo Giovanna Abate foto in costume Fan preoccupati “Sei magrissima” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

