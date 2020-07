Giovani Democratici, Sara Panella eletta Segretario Provinciale (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, si è celebrato presso la sede del PD di Benevento il Congresso dei Giovani Democratici del Sannio. Il Congresso, che avrebbe dovuto tenersi a marzo e sospeso a causa della pandemia, ha previsto il rinnovo della segreteria della Giovanile del Partito Democratico. eletta all’unanimità in qualità di Segretario Provinciale la ventitreenne Sara Pannella di Benevento. “La nostra è una organizzazione politica che consente a tanti Giovani come me di crescere, di creare rete, di incontrare nuove persone e approfondire rapporti umani e di amicizia. È una Giovanile che ha ritrovato una propria ... Leggi su anteprima24

Giuggio72684862 : RT @NatangeloM: La @LegaGiovani_off non ha gradito una mia vignetta. Hanno fatto anche una grafichetta... ci sta, eh! Ma io ricordo con nos… - marino29b : RT @NatangeloM: La @LegaGiovani_off non ha gradito una mia vignetta. Hanno fatto anche una grafichetta... ci sta, eh! Ma io ricordo con nos… - ottopagine : Giovani Democratici Sannio: Sara Pannella nuovo segretario #Benevento - TV7Benevento : Congresso dei Giovani Democratici del Sannio... - brichiel : RT @NatangeloM: La @LegaGiovani_off non ha gradito una mia vignetta. Hanno fatto anche una grafichetta... ci sta, eh! Ma io ricordo con nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani Democratici Giovani Democratici Sannio: Sara Pannella nuovo segretario Ottopagine Congresso dei Giovani Democratici del Sannio

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, si è celebrato presso la sede del PD di Benevento il Congresso dei Giovani Democratici del Sannio. Il Congresso, che avrebbe dovuto tenersi a marzo e sospeso ...

GIOVANI DEMOCRATICI – Nicola Lombardi acclamato segretario, Albino Di Chiara presidente: tutte le nomine GUARDA LE FOTO

08:53:23 CASERTA. Si è svolto giovedì 30 luglio il quarto congresso provinciale della federazione di Caserta dei Giovani Democratici. Il congresso si è svolto alla presenza degli iscritti, i quali han ...

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 luglio, si è celebrato presso la sede del PD di Benevento il Congresso dei Giovani Democratici del Sannio. Il Congresso, che avrebbe dovuto tenersi a marzo e sospeso ...08:53:23 CASERTA. Si è svolto giovedì 30 luglio il quarto congresso provinciale della federazione di Caserta dei Giovani Democratici. Il congresso si è svolto alla presenza degli iscritti, i quali han ...