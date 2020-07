Giornata Mondiale dell’Orgasmo: le 20 canzoni più hot di sempre (Di venerdì 31 luglio 2020) Che sia solitario o «ensemble», ogni momento è giusto per un sospirato orgasmo. Ed oggi, lo è ancora di più. Il 31 luglio si festeggia la Giornata Mondiale dell’Orgasmo. Le origini di questa «disinibita» ricorrenza sono internazionali. Il National Orgasm Day si celebra dal 2015 prima di tutto nel Regno Unito, in Australia e Stati Uniti. L’Italia non è da meno, anche per seguire il tam tam social. Da non confondere con il Global Orgasm Day, nato il 22 dicembre 2006 da tre attivisti di San Francisco per protestare contro la guerra in Iraq. Leggi su vanityfair

RadioItalia : Il 30 Luglio si celebra la 'Giornata Mondiale dell'Amicizia' e grazie alla musica si trovano tanti amici! Tagga il… - ispionline : Il #30luglio è la Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Oltre 100 mila persone nel mondo ne sono vitt… - vaticannews_it : #30luglio Giornata mondiale contro la #tratta, cardinale Czerny :'Uno scandalo in terribile aumento'… - checipossofare : Oggi è la giornata mondiale dell'orgasmo, ma pare di averlo già scritto l'anno scorso. Questa vita sessuale così in… - Bluemax56 : La giornata mondiale di oggi … -