Giardino Galafati, Pulcini: con giochi altro tassello per migliorare vita abitanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – Continuano, come gia’ annunciati in passato, i vari interventi presso le aree ludiche presenti nel territorio del Municipio V. Le varie operazioni svolte dall’Amministrazione hanno riportato non solo decoro e bellezza, ma hanno reso e stanno cercando di rendere questi luoghi spazi multifunzionali, in grado di attrarre tutti i cittadini per creare i presupposti per una comunita’ aperta, cooperativa ed eco solidale. Quando si parla dei lavori svolti presso le areebludiche si parte dalle creazione di nuove zone dedicate ai bambini ai lavori di manutenzione con sostituzione dei giochi ammalorati con altri nuovi e piu’ inclusivi. A comunicare l’ennesimo intervento effettuato per garantire piena sicurezza e fruibilita’ ai piu’ piccoli e’ stato l’Assessore alle Politiche Ambientali Dario ... Leggi su romadailynews

Notiziedi_it : Pigneto, sistemati i giochi per bambini del giardino Galafati - romasulweb : Pigneto, sistemati i giochi per bambini del giardino Galafati - Notiziedi_it : Pigneto, sistemati i giochi per bambini del giardino Galafati -

Ultime Notizie dalla rete : Giardino Galafati Giardino Galafati, Pulcini: con giochi altro tassello per migliorare vita abitanti RomaDailyNews Pigneto, Giardino Galafati, sistemati i giochi

Martedì 28 luglio presso il Giardino Galafati, situato di fronte all’Istituto Comprensivo Alberto Manzi in zona Pigneto, sono stati messi in sicurezza e resi fruibili i giochi presenti nell’area. Lo ...

Roma, Raggi: sistemata area giochi Giardino Galafati al Pigneto

Roma, 30 lug. (askanews) - "Abbiamo sistemato l'area giochi nel Giardino Galafati, nel quartiere Pigneto. Ora i bambini potranno giocare in tutta sicurezza. Sono state sostituite tutte le parti ...

Martedì 28 luglio presso il Giardino Galafati, situato di fronte all’Istituto Comprensivo Alberto Manzi in zona Pigneto, sono stati messi in sicurezza e resi fruibili i giochi presenti nell’area. Lo ...Roma, 30 lug. (askanews) - "Abbiamo sistemato l'area giochi nel Giardino Galafati, nel quartiere Pigneto. Ora i bambini potranno giocare in tutta sicurezza. Sono state sostituite tutte le parti ...