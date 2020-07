GF Vip 5 nel cast Patrizia De Blanck, 100mila euro e trattamenti da regina: obiettivo? «Una lotta di classe» (Di venerdì 31 luglio 2020) Disposti ad accontentare ogni richiesta, anche la più esosa, pur di accendere gli animi dei concorrenti del GF Vip 5: da qui l’idea degli autori di corteggiare spudoratamente Patrizia De Blanck pur di averla nel cast. La “contessa del popolo”, che poi tanto popolare non è date le pretese avanzate per assicurare la propria presenza al di là del limite della porta rossa. Socialite romana, la contessa De Blanck è nota per i suoi interventi televisivi in veste di opinionista oltre che per aver partecipato alla sesta edizione de L’Isola dei Famosi. Già ospite della terza edizione del GF Vip, Patrizia potrebbe partecipare alla stagione 2020 in partenza a settembre in qualità di concorrente. Leggi anche >> GF Vip 5 cast, ... Leggi su urbanpost

OneDdirection20 : @_mirianaa__ Esatto, provo a mettermi nei panni dei vip, in questo caso suoi, e da quando aveva 16 anni che non sa… - ariannaituno : @dreamyvalss @reasonhaz il quadernino è la cosa più 'giustificabile', conosco persone che ne tengono sempre uno in… - infoitinterno : Tre contagi nel ristorante dei Vip in Costiera: ma i clienti forniscono nomi falsi - sara_lu : @anjelicarava Mistero. Forse nel cast vip c'è qualche concorrente che Antonella non sopporta ?? - angeliquepoison : #TemptationIslandVip, nel cast di #AlessiaMarcuzzi anche un fratello #Rodriguez: il colpaccio di #Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nel Massacrata nel locale vip "Volevano ammazzarmi" La Nazione Peugeot, tour 'Move to Electric' su spiagge Porto Rotondo

Nel pieno della sua transizione energetica con ben 6 versioni elettrificate già disponibili negli show-room, Peugeot ha deciso di portare questa tecnologia direttamente in uno dei luoghi più ambiti d' ...

La figlia della Bellucci e Vincent Cassel gira uno spot per Dolce&Gabbana al Lago di Como

Appurato che la Puglia sia al momento la meta Italiana più apprezzata dalle star hollywoodiane, anche il resto dello Stivale gode comunque di visite vip di un certo livello, e l'ultima in ordine crono ...

Nel pieno della sua transizione energetica con ben 6 versioni elettrificate già disponibili negli show-room, Peugeot ha deciso di portare questa tecnologia direttamente in uno dei luoghi più ambiti d' ...Appurato che la Puglia sia al momento la meta Italiana più apprezzata dalle star hollywoodiane, anche il resto dello Stivale gode comunque di visite vip di un certo livello, e l'ultima in ordine crono ...