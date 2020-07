Geografia europea di un crollo annunciato (Di venerdì 31 luglio 2020) Una «crisi senza precedenti» per l’economia europea a causa del Covid. Ieri, Eurostat ha pubblicato una prima serie di dati, che confermano gli effetti «devastanti» della pandemia: nel secondo trimestre di quest’anno (aprile-giugno), il Pil è crollato del 12,1% nella zona euro, meno 11,9% per l’Unione europea complessiva. Questi dati verranno affinati nelle prossime settimane, per una nuova serie che verrà pubblicata da Eurostat il 14 agosto prossimo, ma che confermerà i timori per un «rilancio dolorosamente lento». La lista … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Esternalizzare e securizzare: sono i due dogmi anti-migranti che legano il Conte I al Conte II. Disposti a tutto pur di non farli approdare in Sicilia. Disposti a non far uscire le motovedette della n ...

Alleanze e deterrenze. Esper scioglie i dubbi sulle mosse Usa in Europa

Con un editoriale su The Hill, il capo del Pentagono chiarisce alcuni punti del piano di ritiro dalla Germania. La decisione “è del presidente Trump”, ma accelera quanto previsto dalle varie strategie ...

