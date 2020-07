Gel disinfettante mani pericolosi, ritirati prodotti contenenti ingredienti tossici (Di venerdì 31 luglio 2020) L'esplosione della pandemia di Coronavirus ha portato non poca popolarità ai gel disinfettante mani. È infatti questa, assieme a distanziamento sociale e all'uso dei dispositivi di protezione personale, una delle armi per combattere la diffusione del Covid-19. Uno degli oggetti più ricercati, nei mesi scorsi, e oggi immancabilmente presente all'ingresso di esercizi commerciali o in borse, zaini o marsupi. E l'enorme richiesta di gel disinfettante mani ha spinto chiaramente a incrementare vertiginosamente la produzione, in modo da garantire un'offerta adeguatamente elevata. Bisogna però fare molta attenzione ai prodotti verso i quali ci si orienta, dal momento che non tutti possono essere ugualmente adeguati. Anzi, alcuni potrebbero anche risultare nocivi per la salute, ... Leggi su optimagazine

