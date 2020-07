Gastaldello annuncia il ritiro: “Contro la Sampdoria la mia ultima partita” (Di venerdì 31 luglio 2020) Daniele Gastaldello dice addio al calcio giocato. Il difensore del Brescia ha annunciato la sua decisione durante la conferenza stampa odierna: "Contro la Sampdoria sarà la mia ultima partita. In un futuro mi balenerà qualcosa". Queste le prime parole del giocatore in vista dell'ultima gara della sua carriera.Gastaldello si ritiracaption id="attachment 999959" align="alignnone" width="554" Gastaldello (getty images)/caption"Domani sarà la mia ultima partita, ma l'ho presa insieme alla società. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. È arrivato il mio momento, cercherà di godermi tutto al massimo. Domani sarà l'ultima partita contro la Sampdoria, ho militato tanto ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Gastaldello annuncia il ritiro: 'Contro la Sampdoria la mia ultima partita' - -

Ultime Notizie dalla rete : Gastaldello annuncia Calcio dilettanti (1) Al via una Solierese molto rinnovata In rosa diversi ragazzi dal settore giovanile il Resto del Carlino Lecce-Brescia: il pagellone di Ciro Corradini | ZONA CIRO

CHANCELLOR 4: un disastro annunciato. Lopez lo rispolvera e probabilmente dopo ... malati di labirintite possono passeggiare su di un cavo steso tra due grattacieli. GASTALDELLO 5,5: torna in campo ...

Romulo non rinnova con il Brescia: è ufficiale, la sua stagione è già finita

Romulo ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega al Brescia oltre il 30 giugno. Gastaldello invece rinnova fino al 31 agosto.

CHANCELLOR 4: un disastro annunciato. Lopez lo rispolvera e probabilmente dopo ... malati di labirintite possono passeggiare su di un cavo steso tra due grattacieli. GASTALDELLO 5,5: torna in campo ...Romulo ha deciso di non prolungare il contratto che lo lega al Brescia oltre il 30 giugno. Gastaldello invece rinnova fino al 31 agosto.