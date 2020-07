Gasperini: «Arrivare secondi avrebbe grande prestigio. Psg? Ci penseremo da domani sera» (Di venerdì 31 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato al sito ufficiale dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro l’Inter. Queste le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato al sito ufficiale dell’Atalanta alla vigilia della sfida contro l’Inter. Queste le parole del tecnico della Dea. ULTIMA PARTITA – «È stata una striscia molto difficile, specie per i giocatori. Finalmente siamo arrivati all’ultima e tutti abbiamo voglia di finire il campionato. Per il secondo posto è rimasto un campionato avvincente». ATALANTA-INTER – «Quando è ricominciato il campionato guardavamo la Roma e il Napoli che erano vicine. Il nostro obiettivo era Arrivare in Champions, Lazio e Inter erano distanti ma la squadra è riuscita a fare una serie di vittorie da subito. Abbiamo ... Leggi su calcionews24

internewsit : Gasperini: 'Inter sfida difficile, arrivare davanti un prestigio. 2o posto...' - - Grifone68 : @1211andreas @OfficialPive Non è del tutto vero Gasperini ai tempi dell'Inter era reduce dell'esonero col Genoa. A… - infoitsport : Atalanta, Gasperini: 'Straordinario arrivare secondi, poi pronti per il Psg' - Sportmediaset - kupaleon : RT @DiMarzio: #ParmaAtalanta | L'analisi di #Gasperini: 'Non è importante come andare in Champions ma vogliamo arrivare secondi' https://t.… - carlo30562921 : Il permaloso Gasperini spera di arrivare davanti all’Inter per una sorta di rivincita per l’esonero -