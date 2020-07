Gaia Tortora: "Ho sofferto di attacchi di panico. Mentana? Ci scontriamo, ma ha quasi sempre ragione lui" (Di venerdì 31 luglio 2020) Una battaglia, vinta, contro gli attacchi di panico. Gaia Tortora si racconta al Giornale e svela un segreto portato dentro per oltre dieci anni. “Tutto il mio dolore è esploso a quarant’anni. E’ stato il mio corpo a dirmi che non potevo più sopportare quel peso. E sono cominciati gli attacchi di panico, mentre conducevo il telegiornale. Sudavo, tossivo, andavo in affanno, non riuscivo più a parlare”.Il ‘peso’ di cui parla la giornalista del Tg La7 è il dolore provocato dall’arresto del padre Enzo, avvenuto nel 1983, quando lei aveva 13 anni. “So quanto sia difficile la vita per chi soffre di attacchi di panico, ci si vergogna, si cerca di nasconderli. Anche io me ne ... Leggi su blogo

