Gaeta, estate sicura: scattano i controlli sull’arenile della Piana di Sant’Agostino (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella mattinata odierna sulle spiagge del Sud Pontino, personale del Commissariato di P.S. di Gaeta, coadiuvato dai militari della locale Guardia Costiera, ha effettuato controlli amministrativi e finalizzati alla verifica del rispetto delle norme sanitarie al fine di prevenire i contagi da Covid-19. I controlli sono poi stati estesi alla verifica del corretto utilizzo del suolo demaniale e alla presenza dell’assistente bagnanti e delle dotazioni per il salvamento nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2020”. E’ così emerso che un concessionario autorizzato al solo noleggio di attrezzature balneari, aveva posizionato tali strutture in un tratto di spiaggia libera demaniale, rendendolo, di fatto, un vero e proprio stabilimento balneare privato. Oltre alla sanzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Gaeta, estate sicura: scattano i controlli sull’arenile della Piana di Sant’Agostino - GaetaNews24 : ?? A Gaeta continua l'Estate con il Cinema Sotto le Stelle.... Arena Nautilus. Info e Dettagli:… - PintaMedicea : RT @BirraBaladin: Qualche foto ricordo di 'Una Birra per l’Estate', bellissima giornata dedicata agli homebrewers. Bravi a tutti i partecip… - MoBI_org : RT @BirraBaladin: Qualche foto ricordo di 'Una Birra per l’Estate', bellissima giornata dedicata agli homebrewers. Bravi a tutti i partecip… - fremebonda : @Defcon1979 Almeno d’estate dici meglio ognuno per fatti suoi. Io alla fine vado quasi sempre al mare perché mia m… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaeta estate Gaeta, estate sicura: scattano i controlli sull’arenile della Piana di Sant’Agostino Il Corriere della Città Riviera di Ulisse, nel Lazio: le spiagge più belle

nel comune di Gaeta a pochi passi dal centro della città. La spiaggia si trova vicino al Monte Orlando e al Santuario della Montagna Spaccata. Molto famosa tra i turisti, soprattutto durante l’estate ...

Bari, i ragazzi del quartiere San Paolo diventano attori: partono le riprese di un film su una giornata d'estate

Sono in corso a Bari le riprese di un film interamente girato con ragazzi del quartiere San Paolo. Otto adolescenti diventano attori nell'opera diretta da Fabrizio Bellomo su sceneggiatura di Antonell ...

nel comune di Gaeta a pochi passi dal centro della città. La spiaggia si trova vicino al Monte Orlando e al Santuario della Montagna Spaccata. Molto famosa tra i turisti, soprattutto durante l’estate ...Sono in corso a Bari le riprese di un film interamente girato con ragazzi del quartiere San Paolo. Otto adolescenti diventano attori nell'opera diretta da Fabrizio Bellomo su sceneggiatura di Antonell ...