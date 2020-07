Furia di Obama contro Trump: standing ovation a funerali di Lewis (Di venerdì 31 luglio 2020) Barack Obama ha attaccato l'amministrazione Trump in un discorso eloquente e furioso, tenuto durante i funerali del campione dei diritti civili John Lewis, a cui era molto legato. Un'orazione funebre fuori dagli schemi perché "non c'è modo migliore di celebrare l'eredità di John Lewis che quello di continuare a battersi per ampliare i diritti per i quali ha quasi dato la vita", ha detto l'ex presidente secondo il quale gli Stati Uniti stanno subendo "attacchi alla democrazia"."Oggi assistiamo coi nostri occhi a poliziotti che mettono il ginocchio sul collo di neri americani. George Wallace non c'è più - ha sottolineato Obama citando un ex governatore dell'Alabama oppositore del movimento per i diritti civili - ma vediamo il nostro governo federale ... Leggi su ilfogliettone

