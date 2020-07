Frosinone-Pisa oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Frosinone-Pisa sarà visibile oggi in tv? Ecco l’orario, il canale e le informazioni sulla diretta streaming del match della trentottesima e ultima giornata di Serie B 2019/2020. Spareggio per un posto nei playoff quello dello Stirpe, visto che entrambe le squadre sono appaiate a quota 53 al settimo e ottavo posto e possono essere scavalcate agevolmente da chi insegue: chi vince si assicura la post season, chi perde rischia grossissimo. Calcio d’inizio alle ore 21 di venerdì 31 luglio, diretta tv su Rai Sport + HD, streaming su Rai Play e in pay su Dazn. Leggi su sportface

