Frane a Positano, lavori abusivi possibile causa (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Ci sarebbero lavori abusivi dietro le due Frane che si sono verificate domenica mattina, 26 luglio in località Laurito del Comune di Positano. Due cedimenti, a breve distanza l’uno dall’altro dal costone roccioso affacciato sul mare che non sono passati inosservati ai numerosi bagnanti che hanno filmato e diffuso sul web le immagini, oltre alla capitaneria di porto che si è messa subito al lavoro per capire cosa fosse accaduto dopo aver verificato che non ci erano stati per fortuna danni e vittime. A destare curiosità ed insospettire la guardia costiera il fatto che si trattasse di una frana particolarmente “polverosa”, circostanza incongruente con un costone roccioso. Scattate le indagini, una seconda unità operativa è ... Leggi su anteprima24

radioalfa : Positano, le due frane sono state causate da abusi edilizi - positanonews : Frane a Positano e Conca dei Marini. Controlli con elicottero e mezzi della Guardia Costiera per le cause tra le… -