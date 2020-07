Francia, consumi famiglie ancora in forte aumento a giugno (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Aumentano ancora i consumi delle famiglie francesi a giugno. Secondo quanto comunicato dall’Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a +9% dopo il +37,4% segnato a maggio. Il dato sorprende le attese degli analisti che erano per un +3,2%. L’aumento è dovuto ai consumi di beni durevoli (+40,3%) e dei consumi di energia (+9,4%), che hanno compensato il calo dei consumi alimentari (-3,9%). Leggi su quifinanza

Roma, 31 lug 12:00 - (Agenzia Nova) - Francia: nel secondo trimestre il Pil crolla del ... e previsioni dell'Osservatorio francese delle congiunture economiche (Ofce). Il consumo delle famiglie è ...

Anche il Pil francese cade ai minimi dal dopoguerra (-13,8%). Spagna in recessione (-18,5%)

Un altro record negativo dal dopoguerra, un altro crollo: il conto economico del coronavirus. La Francia ha registrato una caduta del Pil del 13,8% nel secondo trimestre, più pesante del -10,1% della ...

