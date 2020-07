Franca Valeri, io seguirei le tue indicazioni per tutto: politica, sesso, cibo e idraulico liquido (Di venerdì 31 luglio 2020) Cara Franca, chi ti scrive è un cretinetti di nome Ricky Farina, vorrei dirti semplicemente grazie per tutto quello che ci hai dato, ci hai fatto sentire tutti più intelligenti con la tua comicità arguta, grazie a te siamo diventati tutti meno “cretinetti”. Non ti ho mai incontrata di persona, anche io sono nato a Milano, di persona ho invece incontrato quella che considero la tua erede: Lella Costa. Anche Lella colta e intelligente come te; ero all’Esselunga di via Washington e cercavo disperatamente l’idraulico liquido per la mia doccia, vidi una piccola signora e le chiesi lumi sull’ubicazione del suddetto idraulico liquido, proprio mentre mi stava rispondendo riconobbi Lella Costa, ma ormai non potevo dirle “oh, ma tu sei ... Leggi su ilfattoquotidiano

