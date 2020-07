Franca Valeri compie oggi 100 anni. Genio comico con il coraggio dell’idea personale (Di venerdì 31 luglio 2020) Franca Valeri, l’album di foto di una vita passata a recitare sfoglia la gallery Cento anni e nemmeno una statua da imbrattare, che meno male non esiste. Forse è questo il record più straordinario di Franca Valeri. Un secolo di imprese, di gloria, di onori e legioni di fedeli che starebbero notti sui ceci pur di ascoltarla, vederla, toccarla, invocare l’ennesimo «Facci ridere un’altra volta». Scusate, dunque, se almeno per oggi, i barattoli di vernice li dovete lasciare sulle ... Leggi su iodonna

