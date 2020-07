Franca Valeri compie 100 anni: “La mia casa naturale è il teatro” (Di venerdì 31 luglio 2020) Cento anni, di cui almeno ottanta trascorsi a deliziarci tra cinema, teatro e tv: auguri a Franca Valeri, la signora più elegante dello spettacolo italiano La mamma le ha insegnato a non festeggiare i compleanni, a guardare sempre avanti, in una parola a non autocelebrarsi. Ma Franca Valeri oggi compie 100 anni e dunque ci perdonerà se almeno noi ci concediamo uno strappo alla regola. Raffinata e pop allo stesso tempo, Franca Maria Norsa (nata a Milano nel 1920 da una famiglia di origine ebraica) esordisce nel 1948; al cinema è imprescindibile il suo sodalizio artistico con Sordi (in Il Segno di Venere di Dino Risi e soprattutto in Il Vedovo) mentre in tv il suo successo è legato soprattutto ai personaggi ... Leggi su zon

