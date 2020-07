Frana sul versante italiano del Cervino: si alza nuvola di polvere visibile da Cervinia (Di venerdì 31 luglio 2020) Una Frana si è staccata ieri pomeriggio sul versante italiano del Cervino. La caduta di massi lungo la parete sud ha generato una nuvola di polvere che ha attirato l’attenzione di numerose persone, in particolare a Cervinia. Le guide del Cervino hanno confermato che la Frana non ha interessato la via normale italiana di salita alla vetta. Il distacco, forse legato alle alte temperature, non ha riguardato zone abitate o altre vie di arrampicata.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

larampait : (VIDEO) Doppia frana a #Positano, scoperta la causa del dissesto: cantiere abusivo sul costone - Notiziedi_it : Doppia frana a Positano, scoperta la causa del dissesto: cantiere abusivo sul costone - CarloF0554ti : @donnadimezzo Le notizie, quelle raccolte sul terreno proprio mentre ti frana sotto i piedi. - DebraC82 : Paul come sempre dobbiamo apprendere info sul tuo conto dai giornali...non è che sei una frana con i social sei un… - atirrito : RT @TargatoCN: Valle Maira, proseguono i controlli nella zona della frana sul passo in rocca Brancia -